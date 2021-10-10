ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна отримала технічну допомогу від США для посилення безпеки

Новость на русском →
Бориспіль, Неділя 10 жовтня 2021 16:16
Україна отримала технічну допомогу від США для посилення безпеки Фото: США передали допомогу Україні (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибув літак з вантажем міжнародної технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про цю допомогу було домовлено під час робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів", - розповіли у міністерстві.

Вантажі будуть надходити в Україну декількома партіями. Сьогодні в Україну прибула одна із них.

"Надання додаткової безпекової допомоги від уряду США Збройним силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами", - наголосили в Міноборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки
NEWS
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця