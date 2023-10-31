В США допускают, что ХАМАС может организовать атаки на территории Штатов

Боевики ХАМАС могут организовать свои атаки на территории Соединенных Штатов Америки. Но признаков этого пока нет.

Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил директор Федерального бюро расследований Крис Рэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

По его словам, сейчас действия ХАМАС и его союзников будут служить источником вдохновения для других террористов. Множество террористических организаций уже призывали к нападениям на американцев и страны Запада.

"Реальность такова, что угроза терроризма была повышенной на протяжении всего 2023 года, но продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в США на совершенно иной уровень", - отметил Рэй.

Он уточнил, что сейчас американское разведывательное сообщество больше всего обеспокоено нападениями террористов-одиночек или небольших групп на западные страны.

"У нас нет информации, указывающей на то, что ХАМАС имеет намерения или возможности для проведения операций на территории США, хотя мы не можем и не сбрасываем со счетов такую возможность", - указал Рэй в письме к Конгрессу.

Что предшествовало

Напомним, боевики ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию, целью которой является уничтожение группировки.

При этом США поддерживают Израиль. Они уже предоставляют стране военную помощь.

В ответ на такие действия Иран и другие союзники ХАМАСа начали угрожать США. По американским военным базам на Ближнем Востоке за две недели нанесли более 20 ударов.