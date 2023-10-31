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У США допускають, що ХАМАС може організувати атаки на території Штатів

Вашингтон, Вівторок 31 жовтня 2023 18:17
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У США допускають, що ХАМАС може організувати атаки на території Штатів Фото: Кріс Рей, директор ФБР (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бойовики ХАМАС можуть організувати свої атаки на території Сполучених Штатів Америки. Але ознак цього поки що немає.

Про це на слуханнях у Конгресі США заявив директор Федерального бюро розслідувань Кріс Рей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За його словами, зараз дії ХАМАС та його союзників служитимуть джерелом натхнення для інших терористів. Велика кількість терористичних організацій вже закликала до нападів на американців та країни Заходу.

"Реальність така, що загроза тероризму була підвищеною протягом усього 2023 року, але війна, що триває на Близькому Сході, підняла загрозу нападу на американців у США на зовсім інший рівень", - зазначив Рей.

Він уточнив, що зараз американська розвідувальна спільнота найбільше стурбована нападами терористів-одинаків чи невеликих груп на західні країни.

"У нас немає інформації, що вказує на те, що ХАМАС має наміри чи можливості для проведення операцій на території США, хоча ми не можемо і не скидаємо з рахунків таку можливість", - зазначив Рей у листі до Конгресу.

Що передувало

Нагадаємо, бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю 7 жовтня. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію, метою якої є знищення угруповання.

При цьому США підтримують Ізраїль. Вони вже надають країні військову допомогу.

У відповідь на такі дії Іран та інші союзники ХАМАС почали погрожувати США. По американських військових базах на Близькому Сході за два тижні завдали понад 20 ударів.

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ХАМАС Сполучені Штати Америки ФБР Ізраїль
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