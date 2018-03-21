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США допускає застосування санкції проти компаній, які співпрацюють з "Північним потоком-2"

НовиниПолітика    21.03.2018 - 05:06
Фото: Хізер Нойерт (Depatment of state)
Фото: Хізер Нойерт (Depatment of state)

Як окрема особа, так і компанія можуть потрапити під дію санкцій

Компанії, які працюють з "Північним потоком-2" можуть потрапити під дію санкцій з боку Сполучених Штатів. Про це на прес-брифінгу розповіла представник Держдепу США Хізер Нойер, передає C-SPAN.

"Ми дали ясно зрозуміти, що фірми, що працюють в секторі, пов'язаному з російськими трубопроводами, експортують енергоресурси, можуть накликати на себе санкції в рамках CAATSA", - сказала Нойерт.

Закон CAATSA США "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій", був прийнятий в серпні 2017 року і передбачає можливість введення санкцій президентом США щодо будь-яких осіб, які вже після прийняття закону співпрацювали з Росією у сфері будівництва і обслуговування трубопроводів. Мова йде про компанії, які здійснили інвестиції, продали товари, поставили технології або послуги Росії у зазначеній сфері на суму понад 1 млн доларів, або 5 млн доларів протягом року.

"У Держдепі витратили дуже багато часу на переговори з партнерами і союзниками за океаном, щоб пояснити їм наслідки CAATSA. Як окрема особа, так і компанія можуть порушити CAATSA і потрапити під санкції", - зазначила Нойерт.

Нагадаємо, Парубій сподівається на збільшення визнання в ЄС небезпеки "Північного потоку-2".

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Теги: Сполучені Штати Америки, Госдеп, Северный поток-2
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