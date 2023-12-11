США помогут Украине создать силы, способные сдержать РФ в ближайшие годы, - Остин

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы", - заявил он.

Остин добавил, что США полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и граждан.

"Дамы и господа, доктор Мартин Лютер Кинг однажды сказал: "Высшее мерило человека - это не то, на чем он стоит в моменты комфорта и удобства, а то, на чем он стоит во времена вызовов и противоречий". Мы живем именно в такое время. И мы все должны решить, на чьей стороне мы находимся. Поэтому мы полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и своих граждан", - заявил глава Пентагона.

Он также заявил, что США намерены удержать Россию от дальнейшей агрессии - в том числе против наших союзников по НАТО и показать всему миру, что Америка не дрогнет в своей защите свободы.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

Украина оказалась на пороге потери военной поддержки США из-за задержки в принятии пакетов финансовой помощи американским Конгрессом.

6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по пакету помощи Джо Байдена на 106 млрд долларов, предусматривающий выделение на оборонные нужды Украины более 61 млрд долларов. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткие требования по защите южной границы США с Мексикой.

Президент США Джо Байден раскритиковал такое решение Сената и обвинил республиканцев в политических играх.

В то же время Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения помощи Украине.

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