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Почему Польша не может передать Украине Patriot: ответ Дуды

Вторник 14 мая 2024 14:28
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Почему Польша не может передать Украине Patriot: ответ Дуды Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время Польша получает только первые системы Patriot, заказанной семь лет назад. В связи с этим Варшава не может передать ПВО Украине.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, завершенной для нужд нашей собственной обороны". - подчеркнул он.

Он отметил, что Польша была первой страной, которая направила вооружение в Украину.

Дуда напомнил, что Варшава также передала Украине оборудование значительной стоимости и все это время поддерживала ее в военном отношении. Еще одним элементом поддержки, отметил он, является лоббирование союзниками поддержки Украины.

Patriot для Украины

В рамках поддержки Украины в борьбе с российской агрессией Германия объявила о передаче еще одной системы противовоздушной обороны Patriot. Помимо немецкой системы, Украина ожидает, что США также могут предоставить одну установку Patriot. Эту инициативу активно поддержала Германия.

Стоит отметить, что ранее Украина уже получила ракеты для систем Patriot от Испании и других западных союзников. Передача этих систем является важным шагом в помощи Украине защитить свою воздушное пространство от российских атак.

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