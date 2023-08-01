США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов, - FT

Болгария и Южная Корея заключили соглашение с США о поставках Украине 155-мм боеприпасов. Также ведутся переговоры с Японией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что США стремятся увеличить поставки крайне важных для Украины 155-мм боеприпасов, которые используются в гаубицах вдоль всей линии фронта. Усилия включают в себя поставки от международных союзников в краткосрочной перспективе. Также Вашингтон рассчитывает в течение следующих двух лет увеличить собственное производство.

По словам официальных лиц, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же.

Американские чиновники рассказали, что Украина выпускает в день до 8 тысяч артиллерийских снарядов.

Издание отмечает, что чиновники в США в течение последних нескольких месяцев знали о высокой скорости использования боеприпасов и возможных перебоях с поставками. Поэтому с начала контрнаступления Украины активизировали усилия.

При этом Financial Times добавляет, что армия США строит больше производственных линий. В частности, переоборудовает предприятие в Онтарио (Канада) и строит новую сборную линию в Техасе. Источники в военных кругах отмечают, что США могут создать новые объекты в Арканзасе, Айове и Канзасе, где будут загружать, собирать и паковать 155-мм снаряды.

Проблема со снарядами

Напомним, еще до начала украинского контрнаступления союзники и партнеры заговорили о проблемах с поставками боеприпасов для Украины. Европейский союз выделил дополнительные средства на закупку снарядов, а США передали Украине кассетные боеприпасы.

В ВСУ и Белом доме уже подтвердили, что украинские военные используют на фронте американские кассетные снаряды, а в сети появились первые фото.

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