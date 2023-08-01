США домовилися з Болгарією та Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів, - FT

Болгарія та Південна Корея уклали угоду з США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Також ведуться переговори з Японією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що США прагнуть збільшити постачання вкрай важливих для України 155-мм боєприпасів, які використовуються у гаубицях вздовж всієї лінії фронту. Зусилля включають постачання від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі. Також Вашингтон розраховує протягом наступних двох років збільшити власне виробництво.

За словами офіційних осіб, США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією про те саме.

Американські чиновники розповіли, що Україна випускає за день до 8 тисяч артилерійських снарядів.

Видання зазначає, що чиновники в США протягом останніх декількох місяців знали про високу швидкість використання боєприпасів та можливі перебої з постачання. Тому з початку контрнаступу України активізували зусилля.

При цьому Financial Times додає, що армія США будує більше виробничих ліній. Зокрема, переобладнує підприємство в Онтаріо (Канада) і зводить нову збірну лінію в Техасі. Джерела у військових колах зазначають, що США можуть створити нові об'єкти в Арканзасі, Айові та Канзасі, де будуть завантажувати, збирати та пакувати 155-мм снаряди.

Проблема зі снарядами

Нагадаємо, ще до початку українського контрнаступу союзники та партнери заговорили про проблеми з постачаннями боєприпасів для України. Так, Європейський союз виділив додаткові кошти на закупку снарядів, а США передали Україні касетні боєприпаси.

У ЗСУ та Білому домі вже підтвердили, що українські військові вже використовують на фронті американські касетні снаряди, а у мережі з'явилися перші фото.

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