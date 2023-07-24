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В сети появилось первое фото кассетных снарядов, которые Украина получила от США

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Понедельник 24 июля 2023 15:14
В сети появилось первое фото кассетных снарядов, которые Украина получила от США Иллюстратифное фото: в сети появилось первое фото кассетных снарядов, которые Украина получила от США (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уже используют кассетные боеприпасы против российской армии на фронте. Теперь в сети появился первый снимок снарядов, которые получила Украина от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество Ukraine Weapons Tracker.

На фото изображены снаряды с маркировкой D864, которые соответствуют снаряду M864.

В сети появилось первое фото кассетных снарядов, которые Украина получила от США

Фото: в сети появилось первое фото кассетных снарядов, которые Украина получила от США (twitter.com/UAWeapons)

Так, снаряд большой дальности M864 содержит 72 кассетных субэлемента - 24 кумулятивных M46 и противопехотных M42, которые весят 208 и 213 граммов соответственно.

Возможности снаряда, поражающего цели сверху, позволяют пробить примерно 70 мм бронестали, что в целом достаточно для поражения даже танков.

M864 оснащают газогенератором для увеличения дальности огня, а баллистика снаряда считается идентичной осколово-фугасному M549. При стрельбе из гаубицы M777 дальность его полета составляет не более 30 км, при использовании 52-калибреной артиллерийской системы этот показатель возрастает до приблизительно 40 км.

Считается, что эффективность одного кассетного артиллерийского боеприпаса соответствует 7-15 осколочно-фугасным снарядам. Это имеет решающее значение в условиях дефицита боеприпасов и меньшего количества артиллерии у ВСУ, чем в российской армии.

Кассетные боеприпасы для Украины

В этом месяце США передали Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским бойцам продлить контрнаступление.

Отметим, что передача кассетных боеприпасов - это временное решение для переходного периода, пока Запад не сможет производить больше 155 мм артиллерийских снарядов других типов.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять их только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

Добавим, что Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население.

Отметим, что Белый дом подтвердил, что наши бойцы уже используют кассетные боеприпасы.

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