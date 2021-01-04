США мають ставитись до Росії , як до комуністичного Китаю, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео нагадав, яку підтримку адміністрація чинного президента Дональда Трампа надавала Україні. Зокрема, санкції проти Росії.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, США мають ставитись до Росії так, як і до комуністичного Китаю - ”не довіряти й перевіряти”.

Він додав, що з 2017 року адміністрація Трампа наклала санкції на більш як 365 російських об'єктів у відповідь на агресивні дії Росії в Україні та Європі.

“Ми діяли на різних фронтах проти Росії, в тому числі у сфері релігійних свобод. Я пояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу”, - додав Помпео.

Він також нагадав, що видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону на надання летальної військової підтримки Україні.

Нагадаємо, речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що Росія протягом 2020 року здійснила агресивну інформаційну діяльність проти Польщі. Пропаганду поширювали за посередництвом вищих чиновників та засобів масової інформації, що підконтрольні Кремлю.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв зробити "пекельною" тему Криму для Російської Федерації. За його словами, в Кремлі вже дуже нервово реагують на ініціативу України про створення Кримської платформи.