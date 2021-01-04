США должны относиться к России, как к коммунистическому Китаю, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил, какую поддержку администрация действующего президента Дональда Трампа предоставляла Украине. В частности, санкции против России.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, США должны относиться к России так, как и к коммунистическому Китаю - ”не доверять и проверять”.

Он добавил, что с 2017 года администрация Трампа наложила санкции на более 365 российских объектов в ответ на агрессивные действия России в Украине и Европе.

“Мы действовали на разных фронтах против России, в том числе в сфере религиозных свобод. Я объяснил, что США поддерживают международное признание Православной церкви Украины, помог митрополиту избежать российского влияния”, - добавил Помпео.

Он также напомнил, что выдал Крымскую декларацию, которая отменила запрет на предоставление летальной военной поддержки Украине.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Россия в течение 2020 года осуществила агрессивную информационную деятельность против Польши. Пропаганду распространяли посредством высших чиновников и средств массовой информации, подконтрольные Кремлю.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал сделать "адской" тему Крыма для Российской Федерации. По его словам, в Кремле уже очень нервно реагируют на инициативу Украины о создании Крымской платформы.