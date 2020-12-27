ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

За підсумками саміту Кримської платформи буде підписано декларацію, - МЗС

Київ, Неділя 27 грудня 2020 23:55
За підсумками саміту Кримської платформи буде підписано декларацію, - МЗС
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова розповіла, що за підсумками саміту Кримської платформи з деокупації півострова буде прийнята відповідна декларація. Саміт планують провести у травні наступного року в Києві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Декларація буде відкритою, до неї зможуть приєднатися всі охочі країни.

Вона зафіксує, що Російська Федерація - країна-агресор, яка порушила міжнародне право, а також політику невизнання анексії Криму і тиску на Російську Федерацію.

Зокрема, в цьому документі будуть міститися основні акценти з описом наслідків мілітаризації Криму, порушень прав людини, утисків кримських татар.

"Це політичний документ. Основною метою залишається деокупація Криму, але на шляху до неї ми маємо розробляти тактичні кроки. Кримська платформа - один з них", - сказала представниця МЗС України.

Нагадаємо, Україна хоче залучити до формату Кримської платформи механізми Ради ООН з прав людини.

Додамо, нещодавно в українському МЗС назвали п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КримМЗС

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся