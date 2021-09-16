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США домовилися про розширення військової присутності в Австралії

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Вашингтон, Четвер 16 вересня 2021 21:48
США домовилися про розширення військової присутності в Австралії Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати домовилися про розширення військової присутності в Австралії. Країні нададуть допомогу в отриманні атомних підводних човнів від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява глави Пентагону Ллойда Остіна.

"Вчора міністр оборони Австралії Пітер Даттон і я підписали угоду про наміри, яка розширить наші зусилля по спільній розробці передового оборонного потенціалу. А сьогодні ми схвалили великі ініціативи з розміщення сил, які розширять наш доступ і присутність в Австралії", - повідомив Остін.

При цьому він додав, що атомні підводні човни істотно збільшать як оборонний потенціал ВМС Австралії, так і радіус їх дії.

За словами Остіна, такі підводні човни дозволять "посилити стримуючий фактор в регіоні".

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США, Австралія і Британія домовилися про партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, США дадуть Британії та Австралії передові технології, щоб боротися з Китаєм.

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