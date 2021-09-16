США, Австралія і Британія домовилися про партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це заявив сьогодні під час брифінгу в Білому домі президент США Джо Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

США, Великобританія і Австралія, оголосили про формування нового партнерства у сфері безпеки, зосередженого на Індо-Тихоокеанському регіоні. Вони прагнуть до збереження в ньому миру і стабільності в довгостроковій перспективі.

"Сьогодні ми робимо новий крок, що має історичне значення, щоб поглибити співпрацю між трьома нашими країнами і формалізувати його. Ми всі розуміємо, що необхідно гарантувати мир і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні на довгостроковій основі", - сказав президент США.

Сполучені Штати не ведуть мову про можливість розробки Австралією ядерних озброєнь в рамках формування Вашингтоном, Канберрою і Лондоном нового тристороннього партнерства у сфері безпеки, зазначив Байден.

"В якості ключового проекту в рамках AUUKUS (Австралія ,Сполучене Королівство, США - прим. ред.) ми запускаємо консультації щодо закупівлі Австралією для її ВМС підводних човнів з ядерними силовими установками і звичайними озброєннями. Зі звичайними озброєннями. Хочу максимально ясно це позначити. Ми не ведемо мову про субмарини, оснащені ядерними озброєннями. Йдеться про підводні човни з ядерними реакторами, оснащені звичайними озброєннями", - сказав американський лідер.