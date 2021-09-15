ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США дадуть Британії та Австралії передові технології, щоб боротися з Китаєм, - Politico

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 15 вересня 2021 16:43
США дадуть Британії та Австралії передові технології, щоб боротися з Китаєм, - Politico Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні має виступити з оголошенням про створення робочої групи з Британією та Австралією для обміну передовими технологіями. Це може бути завуальованою спробою протистояти Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Інформацією про підготовку виступу Байдена поділилися офіційний представник Білого дому та співробітник американського Конгресу. Очікується, що Байден зробить заяву в середу о 17:00 за місцевим часом.

Планується, що США, Британія та Австралія спростять обмін інформацією в ключових технологічних областях, таких як штучний інтелект, кібернетичні та підводні системи, а також можливість завдання ударів на великій відстані.

Один із посадовців сказав, що домовленість матиме і ядерний елемент, в якому США та Британія поділяться своїми знаннями про те, як підтримувати інфраструктуру ядерного захисту.

Джерела видання повідомили, що в угоді не буде явного згадування Китаю, але обидва співрозмовники зазначили, що підтекст пакту заключаться в тому, що це ще один крок західних союзників для протистояння Китаю у військовій та технологічній сферах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Великобританія Джозеф Байден Китай Австралия
NEWS
Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради
Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради
DAILY
Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні