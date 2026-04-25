США добавили расстрелы, электрокресла и газ к методам федеральных казней

Министерство юстиции США официально добавило расстрельную команду, электрический стул и удушение газом в перечень альтернативных методов федеральной казни. Об этом говорится в докладе ведомства, обнародованном в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Причина изменений

Доклад Минюста объясняет решение трудностями с получением препаратов для смертельных инъекций. Фармацевтические компании отказываются продавать свои препараты для казней, частично из-за запрета ЕС. Добавление альтернативных методов позволит проводить казни "даже если конкретный препарат недоступен".

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш в предисловии к 52-страничному докладу написал, что мораторий предыдущей администрации Джо Байдена "подорвал федеральную смертную казнь и заставил жертв, их семьи, общины и всю нацию нести последствия".

Какие методы добавлены

Минюст поручил Федеральному бюро тюрем внести изменения в протокол казней, включив:

расстрельную команду (огнестрельная казнь);

электрический стул (электрокуция);

удушениегазом (азотная гипоксия) - метод, впервые примененный в Алабаме в 2024 году.

Кто остается в федеральном смертном ряду

Предыдущий президент Джо Байден заменил приговоры 37 из 40 осужденных, которые ждали смертной казни, на пожизненное заключение.

Сейчас на федеральном уровне до казни остаются трое: Джохар Царнаев (теракт на Бостонском марафоне), Дилан Роуф (убийство девяти прихожан в церкви Южной Каролины) и Роберт Бауэрс (убийство 11 человек в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге).

Юридические препятствия

Даже после изменения протокола до фактических казней могут пройти годы. Осужденные могут оспаривать новые методы как нарушающие Конституцию США (запрет "жестоких и необычных наказаний").

Исторически Верховный суд никогда не признавал ни один метод казни неконституционным. Однако расстрельная команда и электрический стул не пересматривались судом с XIX века, а суд еще не соглашался рассмотреть жалобы на азотную гипоксию.

Реакция критиков

Критики резко осудили решение. Кассандра Стуббс, директор проекта смертной казни Американского союза гражданских свобод (ACLU), заявила, что Минюст "принимает формы казни, которые широко осуждаются за их жестокость и ненужное причинение чрезвычайной боли".

Сенатор Дик Дурбин назвал смертную казнь "варварской, жестокой, аморальной и часто дискриминационной формой наказания".