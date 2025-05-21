США узнали о тайных планах Израиля атаковать ядерные объекты Ирана, - CNN

Американская разведка узнала, что Израиль готовится к удару по иранским ядерным объектам. Израиль планирует операцию, несмотря на то, что США пытаются заключить с Тегераном соглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам американских чиновников, знакомых с последними разведывательными данными, такой удар был бы разрывом Израиля с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает издание, атака также может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которой США пытаются избежать.
Чиновники уточняют, что остается непонятно, приняли ли израильские власти решение об атаке, однако в правительстве США возникли разногласия насчет того, решит ли Израиль в конце концов наносить удары.
Источник сообщил CNN, что вероятность израильского удара по иранскому ядерному объекту "значительно возросла за последние месяцы".
"А перспектива соглашения между США и Ираном, согласованного Трампом, которое не предусматривает вывоз всего иранского урана, делает вероятность удара более вероятной", - сказал собеседник издания.
Перехваченные сообщения, а также данные наблюдения за перемещением израильских военных, которые, по словам нескольких источников, знакомых с разведывательными материалами, могут свидетельствовать о подготовке к удару.
Среди признаков подготовки, зафиксированных США, были перемещения авиационных боеприпасов и завершение военно-воздушных учений.
Напомним, на днях Израиль объявил о новой операции в Секторе Газа, ее назвала - "Колесница Гидеона". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже начала наземную операцию в нескольких районах Газы.
На фоне этого ряд стран объявили ультиматум властям Израиля. В частности, Канада, Великобритания и Франция предупредили, что могут ввести санкции, если премьер Биньямин Нетаньяху не прекратит наступление. Великобритания также приостановила торговые переговоры с Израилем из-за операции в Газе.
По данным The Washington Post, США предупредили Израиль, что могут прекратить помощь, если боевые действия не прекратятся.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.