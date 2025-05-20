Британия приостановила торговые переговоры с Израилем из-за операции в Газе

Великобритания приостановила переговоры по соглашению о свободной торговле с Израилем из-за его операции в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Прекращение переговоров было объявлено в рамках пакета мер, включающего санкции против трех человек, двух незаконных поселенческих пунктов и двух организаций, поддерживающих насилие против палестинских общин на Западном берегу реки Иордан.

В своем заявлении в Палату общин министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил 11-недельную блокаду и наземную операцию Израиля в Газе, которые, по его словам, привели к "голоду, беспризорности и травмам".

"Мы не можем стоять в стороне от этого нового ухудшения ситуации. Это несовместимо с принципами, которые лежат в основе наших двусторонних отношений. Она отвергается членами Палаты и, откровенно говоря, является оскорблением ценностей британского народа. Поэтому сегодня я объявляю, что мы приостанавливаем переговоры с этим израильским правительством по новому соглашению о свободной торговле. Мы пересмотрим сотрудничество с ними в рамках Двусторонней дорожной карты до 2030 года", - отметил он.

Британский министр добавил, что посол Израиля в Британии был вызван в Министерство иностранных дел.

Как отмечается, Великобритания начала переговоры об обновлении действующего соглашения о свободной торговле с Израилем в 2022 году. Пятый раунд состоялся в апреле 2024 года, а в июле того же года новое лейбористское правительство Британии подтвердило свои планы возобновить переговоры.