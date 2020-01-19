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У США демократи вимагають викликати у Сенат партнера адвоката Трампа

Новини » Політика     19.01.2020 - 09:24
У США демократи вимагають викликати у Сенат партнера адвоката Трампа
Фото: Лев Парнас (CNN)

Демократи хочуть почути свідчення Парнаса, який оприлюднив ряд нових доказів

Представники Демократичної партії в американському Сенаті вимагають провести слухання партнера особистого адвоката президента США Лева Парнаса, який нещодавно оприлюднив нові докази спроб Білого дому тиснути на Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Hill.

За даними видання, в американському Сенаті зростає тиск на республіканців з вимогою викликати Парнаса для давання свідчень в рамках справи про імпічмент президента Дональда Трампа. Демократи наполягають на виклику партнера адвоката Руді Джуліані як свідка.

Зокрема сенаторка від демократів Камала Гаррі, яка першою заговорила про виклик Парнаса, вважає, що свідчення партнера Джуліані повинні бути розглянуті Сенатом попри заяви представників Республіканської партії, що він не заслуговує на довіру.

"Я думаю, що він має постати перед нами, щоб ми могли визначити, чи можна йому довіряти. Є багато способів оцінити вірогідність", - наголосила Гаррі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський бізнесмен та близький соратник адвоката американського президента Лев Парнас підтвердив інформацію про те, що за колишнім послом США в Україні Марі Йованович велося стеження. Парнас надав Палаті представників США листування з представниками української влади.

Пізніше Палата представників оприлюднила другу частину документів, отриманих від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом Йованович та тиск на українську владу з боку адміністрації Трампа. Зокрема, серед документів є скріншоти текстових повідомлень із зображенням кандидата в конгресмени від республіканців у Коннектикуті Роберта Хайда.

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