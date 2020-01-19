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В США демократы требуют вызвать в Сенат партнера адвоката Трампа

Новости » Политика     19.01.2020 - 09:24
В США демократы требуют вызвать в Сенат партнера адвоката Трампа
Фото: Лев Парнас (CNN)

Демократы хотят услышать показания Парнаса, который обнародовал ряд новых доказательств

Представители Демократической партии в американском Сенате требуют провести слушания партнера личного адвоката президента США Льва Парнаса, который недавно обнародовал новые доказательства попыток Белого дома давить на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Hill.

По данным издания, в американском Сенате растет давление на республиканцев с требованием вызвать Парнаса для дачи показаний в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа. Демократы настаивают на вызове партнера адвоката Руди Джулиани как свидетеля.

В частности сенатор от демократов Камала Гарри, которая первой заговорила о вызове Парнаса, считает, что показания партнера Джулиани должны быть рассмотрены Сенатом несмотря на заявления представителей Республиканской партии, что он не заслуживает доверия.

"Я думаю, что он должен предстать перед нами, чтобы мы могли определить, можно ли ему доверять. Есть много способов оценить вероятность", - подчеркнула Гарри.

Напомним, ранее сообщалось, что американский бизнесмен и близкий соратник адвоката американского президента Лев Парнас подтвердил информацию о том, что за бывшим послом США в Украине Мари Йованович велась слежка. Парнас предоставил Палате представителей США переписку с представителями украинских властей.

Позже Палата представителей обнародовала вторую часть документов, полученных от Парнаса, которые подтверждают информацию о слежке за бывшим послом Йованович и давление на украинскую власть со стороны администрации Трампа. В частности, среди документов есть скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда.

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