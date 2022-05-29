"Росіяни впали в істерику": Подоляк пояснив, чому РФ боїться передачі Україні систем MLRS

Росіяни почали істерити після рішення влади США надати Україні ракетні системи великої дальності типу MLRS. Що є прямим доказом правильності цих кроків союзників у підтримці нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!", - пише Подоляк.

Він пояснив, це може означати тільки одне, що Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і "відразу ж "надзюрює" собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю".

"Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" - прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків...", - підсумував Подоляк.

Свою чергою він звернув увагу, що через вроджене боягузтво російські пропагандисти невтомно заявляють про готовність застосовувати в Україні й хімічне озброєння, і тактичну ядерну зброю в той час, вважаючи, що мають право вбивати українців всіма видами важкої зброї.

Нагадаємо, як нещодавно повідомило видання The Washington Post, Сполучені Штати схвалили передачу Україні систем MLRS і офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Після чого президент Володимир Зеленський заявив про очікування "хороших новин" щодо постачання необхідної зброї Україні вже наступного тижня.

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