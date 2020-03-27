У США число випадків коронавірусу перевищила 85 тисяч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від вірусу померли 1246 осіб.

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції COVID-19 у Сполучених Штатах у п'ятницю, 27 березня, досягло 85,3 тисячі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Американський центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC).

При цьому від вірусу померли 1246 осіб.

Лідирує місто Нью-Йорк зі 365 летальними випадками, на другому весті місто Кінг в штаті Вашингтон зі 109 випадками.

Нагадаємо, США обійшли Китай та Італії за кількістю підтверджених випадків коронавіруса. Вночі 26 березня кількість заражених коронавірусом в США перевищило 83 тисячі. Жертвами хвороби стали 1178 осіб.

Крім того, президент Дональд Трамп уже оголосив введення надзвичайної ситуації в 12 американських штатах з-за спалаху коронавіруса. У п'ятницю режим НС був введений в штатах Меріленд, Іллінойс і Міссурі.

Додамо, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавірус.