США из-за страха перед Россией отменят продажу Tomahawk стране НАТО, - Politico

Пентагон, скорее всего, отменит план поставки ракет Tomahawk в Германию из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию. Это еще один шаг в масштабном отступлении США от обязательств перед НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Почему США отказывают
По данным двух европейских и одного американского чиновника, Вашингтон опасается: размещение высокоточных ракет в центре Европы может спровоцировать ответ Москвы. Любое решение об отмене соглашения, заключенного еще при администрации Байдена, оставит Берлин без вооружения, которое немецкие лидеры считают критически необходимым.
Второй фактор - истощение американских запасов. США потратили тысячи ракет Tomahawk и Patriot в первые недели войны с Ираном. Министр обороны Гегсет заявил Конгрессу, что на восстановление запасов уйдут "месяцы и годы".
Более широкое отступление США от НАТО
Отмена поставок Tomahawk - часть более масштабного отхода Вашингтона от союзников:
Реакция Берлина
Министр обороны Германии Борис Писториус еще месяц назад признал: запрос на покупку Tomahawk подан полтора года назад - ответа до сих пор нет.
"Честно говоря, учитывая положение дел в мире, я не питаю больших надежд", - сказал он.
Угроза с Востока
На фоне отступления США Россия разместила ядерные "Искандеры" в Калининграде и ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, они способны достать любую точку Европы за считанные минуты. Берлин ищет европейские альтернативы, но признает: закрыть пробелы быстрее, чем позволяет оборонная промышленность, не получится.
На фоне отступления США Европа ускоряет собственное перевооружение. Франция, Великобритания и Германия объединяются для разработки гиперзвуковых дальнобойных ракет - участие в программе должно уменьшить разрыв между ядерными и обычными средствами сдерживания.
Параллельно разведка НАТО зафиксировала активность Северного флота России, которая может указывать на попытки Москвы разместить ядерные ракеты на морском дне.