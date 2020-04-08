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Українців з Непалу евакуював німецький літак

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 18:23
Українців з Непалу евакуював німецький літак
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці повернуться транзитом через Мюнхен і Мінськ

Громадян України, які застрягли в Непалі через пандемію коронавірусу, евакуював німецький літак. Про це йдеться в повідомленні посольства України в Німеччині.

Повідомляється, що міністри закордонних справ України та Німеччини - Дмитро Кулеба та Хайко Маас - домовилися про евакуацію українців з Непалу німецьким літаком. Сьогодні вранці з цієї країни вилетіли 18 громадян України.

Також повідомляється, що літак буде слідувати за маршрутом Катманду - Доха - Мюнхен. Після цього українці зможуть повернутися на батьківщину транзитом через Мінськ.

"Сьогоднішня евакуація стала першою в рамках домовленостей між міністрами закордонних справ України та Німеччини, ми також сподіваємося на подальшу успішну взаємодію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська авіакомпанія "Аерофлот" запропонувала евакуювати застрягли в Непалі громадян України. При цьому в міністерстві закордонних справ заявляли, що опрацьовують усі варіанти.

Сьогодні стало відомо, що з України намагалися виїхати сім порушників карантину.

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