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В США снежная буря привела к рекордному спаду добычи газа, - Bloomberg

Фото: в США снежная буря привела к рекордному спаду добычи газа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Зимний шторм привел к проблемам в США с добычей газа. Показатель в пятницу, 23 декабря, снизился почти на 2,8 млн кубометров - это рекордный спад добычи больше чем за десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Объем добычи сократился примерно на 10% к предыдущему дню из-за обледенения труб на фоне снижения температуры ниже нуля в основных добывающих регионах. Внутренний спрос на газ при этом вырос до максимума с начала 2019 года.

В США на этой неделе пришло резкое похолодание, сильные порывы ветра и снегопады.

Во многих штатах температура снизилась до близких к рекордам значениям.

В Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Без света остаются около 1 млн абонентов.

Ранее сообщалось, что США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.

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