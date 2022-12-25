В США снежная буря привела к рекордному спаду добычи газа, - Bloomberg

Объем добычи сократился примерно на 10% к предыдущему дню из-за обледенения труб на фоне снижения температуры ниже нуля в основных добывающих регионах. Внутренний спрос на газ при этом вырос до максимума с начала 2019 года.

В США на этой неделе пришло резкое похолодание, сильные порывы ветра и снегопады.

Во многих штатах температура снизилась до близких к рекордам значениям.

В Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Без света остаются около 1 млн абонентов.

Ранее сообщалось, что США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.

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