У США буревій призвів до рекордного спаду видобутку газу, - Bloomberg

Обсяг видобутку скоротився приблизно на 10% до попереднього дня через зледеніння труб на тлі зниження температури нижче нуля в основних регіонах, що видобувають. Внутрішній попит на газ виріс до максимуму з початку 2019 року.

У США цього тижня прийшло різке похолодання, сильні пориви вітру та снігопади.

У багатьох штатах температура знизилася до близьких до рекордів значень.

У Техасі оголошено режим надзвичайної ситуації в енергетиці Без світла залишаються близько 1 млн абонентів.

Раніше повідомлялося, що США внаслідок буревію понад 1,7 млн будинків та підприємств знеструмлено. Щонайменше 15 людей загинули.

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