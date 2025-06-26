Трамп хочет больше дронов и ракет и меньше F-35 в бюджетном запросе на 893 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп предлагает увеличить зарплаты военным, усилить ракетные и дроновые программы в ущерб самолетам и флоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрос на оборону и национальную безопасность на 2026 фискальный год составил 892,6 млрд долларов - без роста по сравнению с текущим годом.

В него включены ядерные программы Минэнерго и усиление внутренней безопасности. Белый дом заявляет, что средства пойдут на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и обновление оборонной промышленности.

Повышение оплаты и списание техники

Проект предусматривает поднятие зарплат военным на 3,8%, но одновременно предусматривает списание старых кораблей и самолетов, которые дороги в эксплуатации.

ВМС должны сократить гражданский штат на 7 286 человек, высвободив средства для приоритетных нужд.

Меньше F-35 и кораблей

Трамп запросил 47 истребителей F-35 вместо 68 по плану предыдущей администрации. В бюджет включено только три боевых корабля, а закупки серии Virginia и других кораблей на сумму выделят отдельным законом. Это позволит перераспределить ресурсы в пользу технологий.

Пентагон продолжит закупки дальнобойных ракет JASSM-ER и LRASM для ВВС, а также малых ударных дронов, доказавших эффективность в Украине. При этом в рамках основной заявки выделили значительно меньше Precision Strike Missile, которые должны заменить ATACMS.

Реакция Конгресса и "Большой красивый закон"

Комитет Палаты представителей уже предложил увеличить заказ F-35 до 69 самолетов, а законопроект One Big Beautiful Bill Act даст дополнительный 25 млрд долларов для противоракетного щита Golden Dome. Республиканцы обсуждают, как сбалансировать программу Трампа и собственные приоритеты.

Запрос Трампа отражает акцент на инновации и высокие технологии в ущерб большому флоту и массовому производству самолетов. Баланс между модернизацией и сохранением рабочих мест в оборонной промышленности станет ключевым вопросом на слушаниях в Конгрессе.