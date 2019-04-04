США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, - Волкер

Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Волкер заявив, що США не підтримують жодного окремого кандидата

Спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер заявив, що США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, США не підтримують жодного окремого кандидата, а підтримують принципи.

"Ми будемо працювати з Україною над всіма цими пунктами. І ми будемо працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади. Україна зробила більше за останні 2 роки, ніж за попередні 25, але ще багато роботи попереду", - сказав Волкер.

Нагадаємо, раніше в ЦВК зазначили, що на даний момент результати виборів є не остаточними. Остаточні результати будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій.

Додамо, сьогодні ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з підрахунками, у Володимира Зеленського підтримка 30,24% виборців, у Петра Порошенка - 15,95%.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час зустрічі з Волкером підкреслив необхідність невизнання і незаконних засудження дій Росії після виборів.