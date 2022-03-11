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РФ намагається реалізувати в Україні "сирійський сценарій", - ОП

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П'ятниця 11 березня 2022 13:27
РФ намагається реалізувати в Україні "сирійський сценарій", - ОП Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Росія намагається реалізувати в Україні "сирійський сценарій", про що свідчить ряд заяв вищих чиновників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника офісу президента Михайла Подоляка

"Російські офіційні особи, в тому числі міністр Шойгу, оголосили про поспішний набір 16 000 колишніх бойовиків ІДІЛ для використання проти українських цивільних осіб.

Вербування ІДІЛ і заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні, - висловив свою думку Подоляк.

Про те, що відбувається в Україні на 16-й день війни, читайте в нашому онлайн.

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