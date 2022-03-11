ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про перекидання бойовиків з Сирії в Україну: ось так війська РФ ставляться до українців

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 14:18
Зеленський про перекидання бойовиків з Сирії в Україну: ось так війська РФ ставляться до українців Фото: Президент України Володимир Зеленський (president. gov. иа)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти вирішили перекинути в Україну сирійських найманців, які приїдуть вбивати на чужій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ось так російські війська ставляться до українців. Ось так ставляться до Донбасу. Як вони говорили, до російськомовних людей. Як вони всім кричали про захист. У Москві стільки всього наговорили", - сказав президент України.

Він додав, що тепер Росія підтримує приїзд в Україну ще й сирійських найманців.

"Ракети, авіабомби, артилерія, а тепер ось ще сирійські найманці, які взагалі не розрізняють, хто якою мовою розмовляє, в яку церкву ходить, яку партію підтримував. Найманці, які просто їдуть вбивати на чужій землі", - повідомив Зеленський.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла переломний момент у війні проти Росії.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"