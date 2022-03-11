Зеленський про перекидання бойовиків з Сирії в Україну: ось так війська РФ ставляться до українців

Російські окупанти вирішили перекинути в Україну сирійських найманців, які приїдуть вбивати на чужій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ось так російські війська ставляться до українців. Ось так ставляться до Донбасу. Як вони говорили, до російськомовних людей. Як вони всім кричали про захист. У Москві стільки всього наговорили", - сказав президент України.

Він додав, що тепер Росія підтримує приїзд в Україну ще й сирійських найманців.

"Ракети, авіабомби, артилерія, а тепер ось ще сирійські найманці, які взагалі не розрізняють, хто якою мовою розмовляє, в яку церкву ходить, яку партію підтримував. Найманці, які просто їдуть вбивати на чужій землі", - повідомив Зеленський.

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