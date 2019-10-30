США допомагатимуть Україні у зупинці будівництва "Північного потоку-2", - Держдеп

Перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це він заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Сенату Конгресу США.

За його словами, перешкоджання будівництву газопроводу є першочерговим завданням для США.

"Нашим першочерговим завданням є протидія "Північному потоку-2". Це будівництво являє собою формування Росією залежності для здійснення контролю (над країнами ЄС, які експортують газ з РФ, -ред). Завершення будівництва цього другого трубопроводу забезпечить (Росії-ред.) величезний важіль тиску", - сказав Салліван.

Він також додав, що влада США у зв'язку з цим хоче допомогти Україні, у тому числі шляхом можливої "зупинки (будівництва) "Північного потоку-2", щоб газ продовжив надходити в Європу через Україну".

Нагадаємо, раніше уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу на датському континентальному шельфі. У "Нафтогазі" заявили, що принципова позиція Данії затримувала проект, але "геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини". Тепер українська сторона планує зосередитися на санкціях проти Росії.

Також РБК-Україна писало, що в Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2". Пропонується заборонити в'їзд до США особам, які мають якесь відношення до будівництва "Північного потоку-2".