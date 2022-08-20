США допомагатимуть Україні, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою, - Блінкен
Загальний обсяг військової допомоги, виділеної Україні з боку США при адміністрації президента Джо Байдена, перевищив 10 млрд доларів. Вашингтон продовжить допомагати Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами з більш ніж 50 країн надають життєво важливу допомогу в підтримці захисту Україною свого суверенітету і територіальної цілісності.
"Мужність і твердість Збройних сил і народу України - надзвичайні, і Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні додаткові системи і можливості. Ці можливості ретельно "відкалібровані", щоб максимально змінити ситуацію на полі бою і зміцнити позиції України за столом переговорів", - заявив він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів.
РБК-Україна розповідало, що відомо про зброю з нового пакету допомоги від Штатів.
Як повідомлялося раніше, на початку серпня США виділили новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.