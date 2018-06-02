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США шукають спосіб оплати проживання для Кім Чен Ина на час саміту

НовиниПолітика    02.06.2018 - 22:57
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

США відкриті до оплати рахунків на саміті

Офіційні особи США, які працюють над плануванням саміту президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі, зіткнулися з проблемою матеріально-технічного забезпечення. Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, США відкриті до оплати рахунків на саміті, але вони повідомили, що Пхеньян також може розглядати платіж як образу. Американські посадові особи розглядають можливість того, щоб попросити Сингапур покрити витрати.

Так, президентський люкс в готелі Fullerton, п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше 6000 тисяч доларів за добу. Повідомляється, що північнокорейській делегації може також знадобитися поїздка на літаку, наданому іншою країною.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня.

Трамп додав, що він говорив з представником КНДР про санкції проти Північної Кореї. За словами президента США, обидві сторони не збираються підписувати жодні угоди 12 червня.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Саміт, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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