США будут с нами, - глава МИД Литвы об участии американцев в защите Европы

Литва подчеркивает важность участия США в обеспечении безопасности ЕС. Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что без поддержки США Европа не имеет достаточных ресурсов для обороны.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Кястутис Будрис заявил, что США остаются важным партнером для Европы в обеспечении безопасности и обороны от угрозы со стороны России.
По словам министра, Европе пришлось полагаться на ресурсы и лидерство США после полномасштабного вторжения России в Украину.
"Мы отправили значительную часть в Украину, но этого недостаточно для Украины, этого недостаточно для обороны Европы. Поэтому я не могу согласиться, что причиной "просыпания" стали выборы в США. Россия - это причина этого", - отметил глава МИД.
Министр также подчеркнул, что Литва активно увеличивает расходы на оборону и обязуется поддерживать Украину на десятилетия вперед. Однако не все страны Европы демонстрируют такую же решимость.
"И делая это, конечно, мы должны привлекать американцев к сдерживанию России и оборонному планированию евроатлантического пространства, поскольку это также и их территория", - добавил он.
Говоря о сотрудничестве с США, министр заверил, что не видит признаков того, что Соединенные Штаты откажутся от своего партнерства с Европой.
"Я действительно имею основания верить, что США будут оставаться частью европейской архитектуры безопасности, а также с Украиной, которая будет частью этой архитектуры", - подчеркнул он.
По словам главы МИД Литвы, национальный интерес Литвы заключается в том, чтобы Украина была в безопасности, сильной и частью Европейского Союза.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начинает внедрять план перевооружения Европы и запускает программу REARM Europe на 800 млрд евро для укрепления безопасности.
Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони очень обеспокоена поведением президента США Дональда Трампа и пытается найти к нему подход, однако пока тщетно.
В то же время, СМИ сообщают, что Европейский Союз уже готовится нанести ответный удар в ответ на введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа, которые вступят в силу 2 апреля.
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