США, Британия и Канада предупредили о попытке РФ повлиять на выборы в Молдове

Россия попытается повлиять на президентские выборы в Молдове, которые состоятся этой осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление правительств США, Британии и Канады.
Власти трех стран подчеркнули, что разделяют обеспокоенность президента Майи Санду насчет использования Кремлем преступных группировок, чтобы финансировать политическую деятельность и подорвать демократические институты Молдовы.
По информации США, Британии и Канады, российские субъекты в Молдове "осуществляют заговор", чтобы повлиять на результаты президентских выборов. В частности, они планируют инициировать протесты в стране, если главой государства останется прозападный политик. Также "люди Кремля" хотят вызвать в обществе негативное отношения к странам Запада и действующему руководству Молдовы.
При этом в совместном заявлении уточняется,, что Кремль “поддерживает” пророссийских кандидатов в президенты Молдовы. Такие политики сейчас активно распространяют дезинформацию о Санду, чтобы вызвать протесты.
"Мы поделились вышеизложенной информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжить расследование, помешать и сорвать планы Кремля", - заявили три страны.
Напомним, еще в апреле спикер парламента Молдовы предупредил Евросоюз о планах России сорвать президентские выборы в его стране.
По его словам, Россия хочет, чтобы Молдова сошла с европейского курса и поэтому власти РФ будут пытаться повлиять на избирательный процесс.
Также о планах России на выборы в Молдове предупреждал и председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце.
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