США, Британия и Канада предупредили о попытке РФ повлиять на выборы в Молдове

Власти трех стран подчеркнули, что разделяют обеспокоенность президента Майи Санду насчет использования Кремлем преступных группировок, чтобы финансировать политическую деятельность и подорвать демократические институты Молдовы.

По информации США, Британии и Канады, российские субъекты в Молдове "осуществляют заговор", чтобы повлиять на результаты президентских выборов. В частности, они планируют инициировать протесты в стране, если главой государства останется прозападный политик. Также "люди Кремля" хотят вызвать в обществе негативное отношения к странам Запада и действующему руководству Молдовы.

При этом в совместном заявлении уточняется,, что Кремль “поддерживает” пророссийских кандидатов в президенты Молдовы. Такие политики сейчас активно распространяют дезинформацию о Санду, чтобы вызвать протесты.

"Мы поделились вышеизложенной информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжить расследование, помешать и сорвать планы Кремля", - заявили три страны.