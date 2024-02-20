Международные спецслужбы провели операцию против киберпреступников Lockbit

Специалисты международной правоохранительной операции Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Федерального бюро расследований США, Европола и коалиции международных полицейских агентств провели операцию против хакерской группировки Lockbit, известной преступной деятельностью в разных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Международные спецслужбы провели операцию и взломали инфраструктуру киберсообщества.

"Сейчас этот сайт находится под контролем Национального агентства по преступности Великобритании, работающего в тесном сотрудничестве с ФБР и международной правоохранительной группой "Операция Кронос", - передали представители NCA.

В международной группе правоохранителей добавили, что агентство "разбило" киберпреступников, и операция "длится и развивается".

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