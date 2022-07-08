ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США і Британія збережуть єдиний підхід у підтримці України, - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 08 липня 2022 01:34
США і Британія збережуть єдиний підхід у підтримці України, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати і Великобританія збережуть сильний і єдиний підхід у підтримці народу України. Він також повідомив, що сподівається на подальшу тісну співпрацю з британським урядом.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучене Королівство і Сполучені Штати є найближчими друзями і союзниками, і особливі відносини між нашими народами залишаються міцними і довговічними", — заявив Байден.

За його словами, дві країни продовжать тісну співпрацю з союзниками і партнерами по всьому світу по ряду важливих пріоритетів. Представник Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що Байден і Джонсон нещодавно зустрічалися під час поїздки президента в Європу. За її словами, в США впевнені, що союз зі Сполученим Королівством залишиться сильним.

Нагадаємо, президент США оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн. Також раніше Байден анонсував поставки систем ППО та додаткових HIMARS для Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Борис Джонсон Великобританія
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника