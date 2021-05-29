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США і Британія закликали ВООЗ відновити пошуки джерела коронавірусу в Китаї

Автор: Артур Родивилов

США та Великобританія закликали Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) провести більш глибоке дослідження Походження коронавірусної інфекції. У тому числі необхідна нова місія в Китай.

Про це йдеться в заяві постпреда Сполученого Королівства в ООН в Женеві Саймона Менлі.

Раніше в п'ятницю в ВООЗ заявили, що дата можливого нового етапу розслідування, спрямованого на встановлення джерела походження коронавірусу COVID-19, поки не визначена.

"Перша фаза дослідження COVID - 19 завжди вважалася початком процесу, а не кінцем. Ми пропонуємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, в тому числі і в Китаї, як це рекомендує доповідь експертів", - випливає із заяви.

Нагадаємо, у Державному департаменті США закликали продовжити розслідування Походження коронавірусу.

Раніше ВООЗ опублікувала проект доповіді про походження коронавірусу. Експерти організації назвали найбільш вірогідний сценарій передачі коронавірусу людині.

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