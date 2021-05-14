Держдеп США: необхідне подальше розслідування причин виникнення коронавірусу

Про це він заявив на прес-конференції у Вашингтоні .

Блінкен пояснив, що важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, щоб світова спільнота в схожих ситуаціях розуміла, як потрібно діяти.

"Ні, я не задоволений результатами минулого розслідування. І, так, вважають за потрібне подальше розслідування", - сказав він.

Як повідомлялося, розслідування, проведене експертами ВООЗ спільно з колегами з КНР, не дозволило дати однозначну відповідь на питання про те, де виник COVID-19. Експерти дали оцінку різним версіям, при цьому, повністю не відкинувши жодну з них. Критики доповіді фахівців ВООЗ вважають, що ці люди в ході поїздки в Китай не могли проводити дійсно незалежне розслідування, так як діяли тільки спільно з китайськими колегами.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу стало китайське місто Ухань. Однак досі неясно, як вірус туди потрапив і як почав поширюватися серед людей.