ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держдеп США: необхідне подальше розслідування причин виникнення коронавірусу

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 14 травня 2021 01:46
Держдеп США: необхідне подальше розслідування причин виникнення коронавірусу Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає важливим продовження розслідування причин виникнення COVID-19. Наявних даних про це недостатньо.

Про це він заявив на прес-конференції у Вашингтоні.

Блінкен пояснив, що важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, щоб світова спільнота в схожих ситуаціях розуміла, як потрібно діяти.

"Ні, я не задоволений результатами минулого розслідування. І, так, вважають за потрібне подальше розслідування", - сказав він.

Як повідомлялося, розслідування, проведене експертами ВООЗ спільно з колегами з КНР, не дозволило дати однозначну відповідь на питання про те, де виник COVID-19. Експерти дали оцінку різним версіям, при цьому, повністю не відкинувши жодну з них. Критики доповіді фахівців ВООЗ вважають, що ці люди в ході поїздки в Китай не могли проводити дійсно незалежне розслідування, так як діяли тільки спільно з китайськими колегами.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу стало китайське місто Ухань. Однак досі неясно, як вірус туди потрапив і як почав поширюватися серед людей.

Нагадаємо, раніше ВООЗ опублікувала проект доповіді про походження коронавірусу. Експерти організації назвали найбільш вірогідний сценарій передачі коронавірусу людині.

Додамо, раніше у ВООЗ визнали малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай з іншої країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Госдеп Коронавірус
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним