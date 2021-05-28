У розвідки США є дані про походження коронавірусу, - NYT

Американська розвідка отримала дані про походження коронавірусу . Однак, їх будуть ще перевіряти.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на американських чиновників.

Як повідомляється, наявна інформація вимагає додаткового комп'ютерного аналізу.

Про які саме дані йдеться, не уточнюється. При цьому, за словами джерел, співробітники розвідки сподіваються задіяти "колосальні" комп'ютерні потужності для встановлення походження вірусу.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що випустить звіт про походження коронавірусу повністю, якщо не з'ясується щось, чого йому не було відомо.

Президент США розповів, що дві розвідувальні організації схиляються до того, що коронавірус виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною, а одна організація вважає, що причиною виникнення COVID-19 стала лабораторна аварія.

Однак інші елементи розвідувального співтовариства не думають, що наявної інформації достатньо, щоб оцінити, яка з цих версій більш реалістична.