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США и Британия призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае

Автор: Артур Родивилов

США и Великобритания призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести более глубокое исследование происхождения коронавирусной инфекции. В том числе необходима новая миссия в Китай.

Об этом говорится в заявлении постпреда Соединенного Королевства в ООН в Женеве Саймона Мэнли.

Ранее в пятницу в ВОЗ заявили, что дата возможного нового этапа расследования, направленного на установление источника происхождения коронавируса COVID-19, пока не определена.

"Первая фаза исследования COVID-19 всегда считалась началом процесса, а не концом. Мы предлагаем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае, как это рекомендует доклад экспертов", - следует из заявления.

Напомним, в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса.

Ранее ВОЗ опубликовала проект доклада о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали наиболее вероятный сценарий передачи коронавируса человеку.

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