США и Британия призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае

Ранее в пятницу в ВОЗ заявили, что дата возможного нового этапа расследования, направленного на установление источника происхождения коронавируса COVID-19, пока не определена.

"Первая фаза исследования COVID-19 всегда считалась началом процесса, а не концом. Мы предлагаем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае, как это рекомендует доклад экспертов", - следует из заявления.