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США і Великобританія закликали РФ припинити провокації біля кордонів України

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен в суботу в телефонній розмові з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом обговорив обстановку на кордоні України і Росії. Вони засудили провокації Москви.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

За словами керівника прес-служби Держдепартаменту, Блінкен і Рааб також підкреслили необхідність негайного припинення РФ нарощування сил і підбурювальної риторики.

"Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили Афганістан і підтвердили свою підтримку України перед обличчям російських провокацій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в Держдепі заявили, що США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Проте зараз між країнами існують глибокі розбіжності.

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