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Новий Boeing 777X зламався під час випробувань

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 15:47
Новий Boeing 777X зламався під час випробувань
Фото: модель Boeing-777X (wikipedia.org)

У лайнера під час випробувань видавило назовні двері вантажного відсіку

Під час випробування нового Boeing 777X сталася поломка вантажної двері, в зв'язку з чим компанія була змушена припинити проведення випробувань літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Як повідомляється, у лайнера під час випробувань видавило назовні двері вантажного відсіку.

"Під час остаточних навантажувальних випробувань на літаку 777X зі статичним випробуванням команда зіткнулася з проблемою, яка вимагала припинення випробувань", - повідомив представник Boeing Підлогу Бергман.

Проблема виникла з однієї з вантажних дверей літака, яка вилетіла назовні під час недавнього сертифікаційного випробування для Федерального управління цивільної авіації.

"Умови випробувань були набагато вище будь навантаження, очікуваної в комерційної експлуатації. Захід знаходиться на розгляді, і команда працює, щоб зрозуміти першопричину", - заявив Бергман.

Зазначимо, Boeing-777X повинен стати найдовшим пасажирським літаком у світі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня американська авіабудівна корпорація Boeing під час випробувань свого нового лайнера Boeing-777X виявила технічні неполадки. Проводилися випробування на герметичність. Після виявлення неполадки випробування були перервані.

Крім того, у березні Boeing переніс презентацію лайнера 777X у зв'язку з катастрофою літака компанії в Ефіопії. Тоді, під час аварії Boeing-737 загинули всі 157 пасажирів лайнера.

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