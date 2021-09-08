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Іран вчетверо збільшив запаси збагаченого урану, - МАГАТЕ

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Середа 08 вересня 2021 04:48
Іран вчетверо збільшив запаси збагаченого урану, - МАГАТЕ Фото: Іран збільшив запаси збагаченого урану за останні три місяці (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Іран збільшив запаси збагаченого до 60% урану приблизно в чотири рази - з 2,4 кг до 10 кг - за останні три місяці. Про це йдеться в щоквартальному звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо Ірану,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Іран збільшив запас збагаченого до 20% урану з 63 до 84 кг. При цьому запаси збагаченого урану з чистотою менш як 5% впали з 3 141 кг до 2 278 кг, однак причина полягає в тому, що велика кількість 2-процентного урану було збагачено до чистоти в 5%.

"Іранські запаси включають приблизно 10 кг урану, збагаченого до чистоти 60%", - йдеться у витягу з доповіді.

У МАГАТЕ також заявили, що Іран все ще не надав агентству доступ до обладнання для моніторингу.

Нагадаємо, що єдина АЕС в Ірані відновила роботу після аварійної зупинки.

Також новий прем'єр Ізраїлю застерігає світ від ядерної угоди з Іраном.

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