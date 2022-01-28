Байден розпорядився підвищити готовність військових, - генерал США

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

"Україна має спільний кордон із чотирма членами НАТО - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент та міністр оборони дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу", - заявив Міллі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку президента України Володимира Зеленського, у разі війни з Росією - до конфлікту будуть залучені також й країни НАТО, які раніше були частиною Радянського Союзу.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що для Кремля війна з Україною є "неприйнятною" навіть у думках.