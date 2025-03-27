Трамп заявил о вводе пошлины на все автомобили, ввозимые в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что вводит 25% тариф на все автомобили, которая ввозятся в Соединенные Штаты. В то же время есть условие, при котором пошлина не будет действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам американского лидера, он ожидает, что автопроизводители перенесут производство в США и построят новые предприятия или же расширять существующие. При чем в такой ситуации пошлина действовать не будет.

"Если вы производите своей автомобиль в США, то тарифа не будет", - пояснил Трамп.

Он также раскритиковал компании, которые за последние десятилетия открыли заводы в Канаде и Мексике, утверждая, что это произошло за счет американских рабочих. Как отметил президент США, пошлины вступят в силу 2 апреля и будут "постоянными".

После заявление акции ведущих автопроизводителей США на внебиржевых торгах редко упали. В частности, акции Ford Motor снизились на 2%, General Motors - на 2,3%, а акции владельца Jeep Stellantis - на 3%.

NBC отмечает, что пошлины в размере 25% почти наверняка увеличат стоимость, которую придется заплатить потребителям при покупке новых транспортных средств, которые подпадают под действие тарифов.

Также издание пишет, что ни одна машина, которая эксплуатируется в США, не имеет деталей, произведенных исключительно в Америке. Большинство автомобилей, в которых 50% и более деталей поставляются поставщиками из США или Канады, производится либо компанией Tesla, либо иностранными брендами с заводами по сборке в США, среди которых: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru и Toyota.

На сегодняшний день Мексика остается крупнейшим источником импорта автомобилей в США. На боль этой страны приходится около 14% всех авто, купленных в Соединенных Штатах. Далее идут Япония, Южная Корея, Европейский союз и Канада.