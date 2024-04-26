США видят, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки видели доказательства того, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в стране.
Об этом рассказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая "повлиять и, возможно, вмешаться" в предстоящие выборы в США, несмотря на предыдущее обязательство китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.
Блинкен по завершению трехдневного визита в Китай, сказал, что он повторил призыв президента Джо Байдена к Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года не вмешиваться в президентские выборы в США в 2024 году. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.
"Мы видели, в общем говоря, доказательства попыток влияния и, возможно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно скорее", - сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что любое вмешательство Китая в выборы США является абсолютно неприемлемым.
"Я хотел бы убедиться, что они снова услышали это сообщение", - сказал Блинкен.
Напомним, нынешние выборы президента в США запланированы на 5 ноября. Главными претендентами на должность являются действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.
Недавно крупнейшие медиа-организации США призвали претендентов провести дебаты, ведь до выборов остается все меньше времени, а кандидаты так и не встретились.
РБК-Украина сообщало, что в настоящее время США сотрудничают со странами Европейского союза по выявлению потенциального вмешательства России в избирательные процессы.
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