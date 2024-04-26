RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США видят, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен

Фото: США нашли доказательства, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки видели доказательства того, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в стране.

Об этом рассказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая "повлиять и, возможно, вмешаться" в предстоящие выборы в США, несмотря на предыдущее обязательство китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Блинкен по завершению трехдневного визита в Китай, сказал, что он повторил призыв президента Джо Байдена к Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года не вмешиваться в президентские выборы в США в 2024 году. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.

"Мы видели, в общем говоря, доказательства попыток влияния и, возможно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно скорее", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что любое вмешательство Китая в выборы США является абсолютно неприемлемым.

"Я хотел бы убедиться, что они снова услышали это сообщение", - сказал Блинкен.

 

Выборы США

Напомним, нынешние выборы президента в США запланированы на 5 ноября. Главными претендентами на должность являются действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

Недавно крупнейшие медиа-организации США призвали претендентов провести дебаты, ведь до выборов остается все меньше времени, а кандидаты так и не встретились.

Вручение в выборы США

РБК-Украина сообщало, что в настоящее время США сотрудничают со странами Европейского союза по выявлению потенциального вмешательства России в избирательные процессы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайДональд ТрампВойна России против УкраиныОккупанты