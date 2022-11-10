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США видят признаки вывода российских войск из Херсона, - Белый дом

Фото: Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США обнаружили некоторые признаки того, что российские войска могут планировать вывод войск из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Соединенные Штаты видят некоторые признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона", — заявил Салливан.

Ранее мы писали, что 9 ноября командование РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

В украинском Генштабе отметили, что вероятное отступление россиян из Херсона является результатом активных действий ВСУ. При этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк добавила, что россияне все еще остаются на правом берегу Днепра.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что только за сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

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