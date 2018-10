У США на автостраду впав раритетний літак

Рада з безпеки і федеральна авіаційна адміністрація збираються розслідувати деталі події

У штаті Каліфорнія (США) біля міста Агура-Хіллз на автостраді 101 зазнав аварії і загорівся раритетний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Крила літака були пофарбовані у кольори і мали маркування німецьких повітряних сил Люфтваффе Другої світової війни.

У Департаменті пожежної охорони округу Лос-Анджелес заявили, що після аварії пілот літака залишив його і "пішов". Також рятувальники відзначили дії пілота, який спробував не врізатися в машини, що їхали по дорозі.

Повідомляється, що літак міг належати до групи Condor Squadron, які виконують макетні бойові змагання на повітряних шоу і літають над парадами. Ця організація присвячена збереженню авіації.

Рада з безпеки і федеральна авіаційна адміністрація збираються розслідувати цей інцидент.

LATEST: Vintage plane erupts in flames after crash-landing onto the 101 Freeway in Southern California.



No vehicles were involved in the crash and no injuries were reported, authorities say. https://t.co/lJCJf5qXBD pic.twitter.com/Tb7KpfD6Rt