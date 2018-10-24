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У США на автостраду впав раритетний літак

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 06:22
Фото: місце події (twitter.com/FlightAlerts777)
Фото: місце події (twitter.com/FlightAlerts777)

Рада з безпеки і федеральна авіаційна адміністрація збираються розслідувати деталі події

У штаті Каліфорнія (США) біля міста Агура-Хіллз на автостраді 101 зазнав аварії і загорівся раритетний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Крила літака були пофарбовані у кольори і мали маркування німецьких повітряних сил Люфтваффе Другої світової війни.

У Департаменті пожежної охорони округу Лос-Анджелес заявили, що після аварії пілот літака залишив його і "пішов". Також рятувальники відзначили дії пілота, який спробував не врізатися в машини, що їхали по дорозі.

Повідомляється, що літак міг належати до групи Condor Squadron, які виконують макетні бойові змагання на повітряних шоу і літають над парадами. Ця організація присвячена збереженню авіації.

Рада з безпеки і федеральна авіаційна адміністрація збираються розслідувати цей інцидент.

Нагадаємо, у Каліфорнії в ДТП з автобусом постраждали 40 осіб. Автобус врізався у кілька автомобілів і пробив розділову огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405.

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