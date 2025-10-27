В США арестовали известного британского журналиста Сами Хамди: причина шокирует

Так, иммиграционная служба задержала в США известного британского политического комментатора Сами Хамди, аннулировала его визу и объявила о намерении депортировать его из страны. Инцидент произошел после выступления журналиста на мероприятии Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) в Калифорнии.

Как сообщила представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин, решение было принято "по соображениям национальной безопасности". В своей заметке в соцсети X она заявила, что "тем, кто поддерживает терроризм и подрывает безопасность США, не будет разрешено работать или посещать эту страну".

Отметим, что данный инцидент стал частью более широкой кампании администрации Трампа, направленной на ужесточение иммиграционного контроля. Так, с начала 2025 года миграционная служба США активно проверяет активность иностранцев в соцсетях, аннулирует визы людям, которые публично поддерживали палестинцев или критиковали Израиль, и депортирует некоторых студентов и журналистов.

Реакция общества на арест Хамди

По данным CAIR, Хамди был задержан в международном аэропорту Сан-Франциско, когда направлялся во Флориду для участия в следующем выступлении. В своем заявлении организация резко раскритиковала действия американских властей, обвинив администрацию Дональда Трампа в "политическом преследовании" журналиста из-за его критики Израиля.

"Похищение известного британского мусульманского комментатора только за то, что он осмелился осудить действия Израиля, - это грубое нарушение свободы слова", - отметили в CAIR.

CAIR призвала международное сообщество и британское правительство вмешаться в ситуацию и добиться освобождения Сами Хамди, который, по словам коллег, никогда не выражал поддержки радикальным группировкам и лишь критиковал насилие в Газе.

При этом консервативные активисты в США, в частности Лора Лумер, открыто поддержали арест, заявив, что Хамди якобы "распространяет антиизраильскую пропаганду".

Данный инцидент уже вызвал большой резонанс в США, ведь этот арест поставил под сомнение соблюдение свободы слова в контексте усиления политического контроля над мигрантами и журналистами.